Erwin Wurm houdt huis in Osse villa

OSS - De Oostenrijkse sterkunstenaar Erwin Wurm is te gast in Museum Jan Cunen Oss. Zijn indrukwekkende solo-expositie laat de eeuwoude villa herleven.

Wie deze dagen langs het villabalkon van Museum Jan Cunen wandelt, zou kunnen denken dat carnaval al in volle hevigheid is losgebarsten. Een olijk worstenmannetje kijkt uit over de stad. Een hoofd, armpjes en beentjes van witte knakworstjes, carnavalesker kan je het niet krijgen.

Een van de vele fantasievolle creaties van de Oostenrijkse kunstenaar Erwin Wurm. Een gerenommeerde kunstenaar wiens werk wereldwijd in kunstcollecties opduikt. Van het Guggenheim in New York tot Centre Pompidou in Parijs.

Oeuvre-overzicht

Zelfs sterreninterviewer Ivo Niehe toog ooit naar Oostenrijk voor een gesprek met de kunstenaar. Nu is de 67-jarige Erwin Wurm te gast in het Osse museum. Jan Cunen-conservator Merel van den Nieuwenhof wist hem te strikken voor een indrukwekkend oeuvre-overzicht. Helemaal in de coronatijdsgeest werd afgelopen vrijdag de expositie geopend met een online-interview met Wurm. Bedoeling is dat hij later in het seizoen alsnog het museum met een bezoek vereert.

Volledig scherm Werk van Erwin Wurm in museum Jan Cunen te Oss. © Jeroen Appels / Van Assendelft Fotografie

Grote trekpleister voor Wurm was de imposante negentiende-eeuwse villa waar het museum huist. De uit 1888 stammende chique Villa Constance is een droomlocatie voor zijn ontregelende kunst. Want als je eenmaal een Wurm hebt gezien, dan vergeet je het niet licht. Bij de inrichting van zijn overzicht heeft de kunstenaar zich laten inspireren door de verschillende, schilderachtige villavertrekken en hun functie. Het fraaie pand van voormalige margarinefabrikanten ademt een vervlogen grandeur uit. Koren op de molen voor aartsabsurdist Erwin Wurm. De expositie is sober opgezet waardoor de kunst aan impact wint.

Gevoel van beklemming

In de aankomsthal word je al opgewacht door de heer en vrouw des huizes. Kastenmänner noemt Wurm zijn objecten. Keurig in het pak gestoken mensfiguren die nog het meest weg hebben van wandelende kledingkasten. Verderop bekruipt je al snel het gevoel van beklemming. In zijn werken hekelt Wurm de benauwende, strikte sfeer waarin hij als Oostenrijks jochie moest opgroeien. Ooit bouwde hij een Narrow House waarin de hele huisraad tot onmenselijke, verstikkende proporties was samengeperst. Enkele van die zinsbegoochelende kunststoffen objecten zijn ook in Oss te zien.

In een stijlvol ingerichte kleine salonkamer staat een fauteuil met pantoffels, en even verderop een telefoon op een tafeltje. Vertrouwde objecten die dusdanig zijn samengeperst dat je je ogen niet meer vertrouwt. Ook een bed in de oude slaapkamer is zo samengedrukt dat er geen fatsoenlijk mens meer op kan uitrusten. Door de objecten in hagelwit kunststof te vervaardigen tilt Wurm de werken naar een spookachtige dimensie.

Balanceren op basketballen

In andere vertrekken heerst een meer ontspannen sfeer. Bezoekers mogen actief meedoen. Zijn One Minute Sculptures zijn pas voltooid als de bezoeker een speelse instructie opvolgt. Zoals je hoofd door een bankstel steken of een stoel om je nek hangen. In de oude kinderkamer ligt speelgoed klaar waarmee allerlei maffe acties mogen worden uitgevoerd, waaronder het balanceren op basketballen. Een andere keer kruip je onder een levensgrote beanie-muts, of worstel je hulpeloos met een slobbertrui.

Wurms wonderlijke werk is in alles een schreeuw om creatieve ongebondenheid. Zijn aanstekelijke kunstuitingen werken enorm bevrijdend. Een absolute verademing in deze beknottende tijd. De expositie Am I a House? van Erwin Wurm is tot en met 28 augustus te zien.

Volledig scherm Erwin Wurm, Roast yourself under the sun of Epicurus (One Minute Sculpture) 2016 lamp, sokkel, instructietekening uit te voeren door het publiek. © Museum Jan Cunen

Volledig scherm Erwin Wurm, The Idiot II, 2003, mixed media, performed by the artist © Erwin Wurm, Pictoright Amsterdam 2022 © Erwin Wurm, The Idiot II, 2003, mixed media, performed by the artist © Erwin Wurm, Pictoright Amsterdam 2022