EscOss in bres voor windmolens: ‘Kritiek Remi volkomen onterecht’

Ossenaar (31) veroor­zaakt met 116 kilometer per uur dodelijk ongeval: 7 maanden cel

3 april OSS - Een 31-jarige Ossenaar is woensdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 maanden en een rijontzegging van 24 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk. Hij veroorzaakte in oktober 2017 een aanrijding in zijn woonplaats en ging er vervolgens te voet vandoor. De 19-jarige Dave van Gijn uit Den Bosch kwam bij dit ongeluk om het leven.