Esther en Alex realiseerden hun eigen paleisje, geïnspireerd door knus vakantiehuisje op Terschelling

Dorpshuis De Pas lijkt weg omhoog te hebben ingezet: eerste voorbeeld van kruisbe­stui­ving is daar

27 mei HEESCH - Vrijwilligersorganisatie WIJ Heesch gaat in dorpshuis De Pas in Heesch een voedseluitgiftepunt inrichten. Ook gaan de twee stichtingen samenwerken voor de inzet van vrijwilligers. Het is het eerste resultaat van de zo gewenste kruisbestuiving in de Heesche gemeenschap en zowel het Pas-bestuur als Ingrid ten Broeke van WIJ Heesch is er trots op. En er zijn andere gunstige ontwikkelingen voor het dorpshuis.