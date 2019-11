Eten en slapen bij de Osse kroegbaas voor Zwitserse rockers

Gert-Jan Theunisse in Brabants Wielercafé: ‘Ik was een aparte’

8:04 OSS - Ruim dertien jaar lang hadden de mannen van het Brabants Wielercafé in Oss hem gestalkt, maar woensdagavond was hij er dan toch: Gert-Jan Theunisse. ‘Ik was een beetje gek vroeger’, zo vatte hij zijn turbulente wielercarrière samen.