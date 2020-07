Eten Over wil overkapping boven voedseluitgiftepunt in Osse Ruwaard

Eten Over is het kleine broertje van de Voedselbank Oss. Een paar jaar geleden begonnen als solidariteitsactie van vrouwen die het zelf ook niet breed hebben. Eten dat te veel gekookt was werd geschonken aan belangstellenden. De Facebookpagina van Eten Over telt inmiddels meer dan duizend leden en het initiatief heeft een aantal professionele bedrijven als leveranciers gevonden. Eten Over helpt ook mensen die niet bij de Voedselbank terecht kunnen. Omdat ze de maximale termijn van gebruik hebben overschreden. ,,Of omdat ze één euro te veel verdienen”, verklaart Maas.