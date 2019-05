Europese oerpony gefilmd in Maashorst en Keent

Het piepjonge natuurgebied Keent, bij Ravenstein, speelt een sleutelrol bij de totstandkoming van een film over Europa's oudste paardenras. In 2015 opende Brabants Landschap er een informatiecentrum. Voor de fotowand in dit huis mocht zorgen James van Leuven. Deze Brabantse fotograaf gefascineerd door de in Keent aanwezige Exmoors, volgde hun spoor tot in Engeland en maakte er een fraaie promotiefilm over.