Even een gratis vuilstort midden in Oss

Eigenaar mag vervallen pand aan de Akkerweg in Vorsten­bosch opknappen en weer woonfunc­tie geven

8 juli VORSTENBOSCH - Een vervallen voormalige boerderij aan de Akkerweg in Vorstenbosch krijgt (weer) een woonbestemming. De eigenaar is van plan het cultuur-historische beeld van het pand zo veel mogelijk in ere te herstellen.