Even iets anders dan coronanieuws: verhalen en tips als je veel thuiszit

Kapperske­ten sluit toch de deuren, regelge­ving onduide­lijk

15:25 VEGHEL - De kapsalons van Mijnkapper.today sluiten toch de deuren vanwege het coronavirus. De keten heeft in deze regio salons in Heeswijk-Dinther, Oss, Uden, twee in Veghel, en Sint-Oedenrode. In de kappersbranche heerst grote onduidelijkheid over wat wijsheid is: openblijven of sluiten.