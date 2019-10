Even niet door Geffen

‘Leerlingen praktijkon­der­wijs makkelij­ker naar mbo’

12:11 OSS/VEGHEL/SCHIJNDEL - De doorstroming van leerlingen uit het praktijkonderwijs naar het mbo in deze regio moet verbeteren. ROC De Leijgraaf tekende daarvoor donderdagochtend een samenwerkingsovereenkomst met het Netwerk Praktijkonderwijs Noordoost-Brabant (NPO). Daarin zijn vertegenwoordigd het Elde College uit Schijndel, het Fioretti College in Veghel en Het Hooghuis in Oss. Al deze scholen bieden praktijkonderwijs aan.