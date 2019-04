Eventjes gedoe, maar dan wel supersnel internet in de hele gemeente Oss

Stel dat 30 procent van de mensen in Oss ja zegt tegen glasvezel. Wat gaat er dan gebeuren? Dan gaat het er dus komen. In alle straten van alle kernen, op de bedrijventerreinen en zelfs in de polders en de buitengebieden. Overal. Om die 30 procent deelname te bereiken gaat E-fiber deze zomer campagne voeren, met onder meer informatiebijeenkomsten en glasvezelspreekuren. Het bedrijf wil dat minimaal 30 procent van de potentiële klanten tekent, omdat het tientallen miljoenen kost om het netwerk aan te leggen. Volgens E-fiber is 30 procent een harde grens, maar bijvoorbeeld in Geffen werd na twee verlengingen van de campagne uiteindelijk genoegen genomen met een aantal net onder het minimumpercentage van 40 procent. E-fiber is momenteel in dat dorp bezig met het aanleggen van glasvezel.

Komt er dan een fysieke kabel in huis? Ja, als u glasvezelinternet wil wel. De straat gaat open voor de aanleg van de glasvezelkabel. Vanaf de straat wordt bij de mensen die meedoen een kabel onder de tuin door geboord. Vlak voor het huis komt die dan boven de grond, afhankelijk van waar de klant de aansluiting wil hebben. Om dat te bepalen is er voor de aanleg een schouw: iemand van E-fiber komt langs om te kijken wat de beste plek is, en wat de klant graag wil. Als de kabel tot aan het huis ligt, komt er een monteur om de kabel het huis in te brengen. Daarvoor moet er meestal een gaatje in de gevel geboord worden. Dan heb je een kabel, maar kun je nog niet online. E-fiber legt echt alleen kabels. Dan is het dus zaak om een provider te kiezen die glasvezelinternet aanbiedt. Dat moet u zelf aanvragen.

En is internet via glasvezel echt zo heel veel sneller?

Gerard Overmars, commercieel directeur van E-fiber: ,, Zeker. Bij een vergelijkbare prijs is de downloadsnelheid gemiddeld tien keer sneller via glasvezel. De uploadsnelheid is bij glasvezel wel honderd keer sneller dan via de reguliere kabel. De minimumsnelheid die providers via glasvezel van E-fiber aanbieden is 250 Megabit per seconde, maar meestal 500 of 1000. Dat is bij regulier internet misschien 100, en de uploadsnelheid is een fractie daarvan, zo'n 10 Megabit." Dat is vooral voor de buitengebieden, waar YouTube kijken nog een uitdaging is, goed nieuws.



Is er dan geen nadeel?

Nou. het is gedoe. Er komt eerst iemand in uw huis kijken voor de plek van de aansluiting. Later komt er nog de monteur voor de daadwerkelijke aansluiting. De straat gaat open, en niet alleen uw straat maar een heleboel straten. Dat gebeurt trouwens sowieso, als er genoeg aanmeldingen zijn. Maar daarna heeft u wel snel internet. Als u van provider wisselt kan dat gevolgen hebben voor uw emailadres, maar dat geldt alleen voor mensen die ook echt het mailadres van hun provider gebruiken. Bij online mailaanbieders zoals Hotmail en Gmail verandert er natuurlijk niets.