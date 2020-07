EVVC neemt op indrukwekkende wijze afscheid van clubman Jo van de Ven

Bloggers gaan ‘bij ons om de hoek’ op zoek naar de mooiste plekjes van Oss

13:33 OSS - Nu de meeste Nederlanders hun vakantie in eigen land doorbrengen, brengen elf bloggers de omgeving van Oss op een bijzondere manier in beeld. Vanuit de campagne ‘Bij ons om de Hoek’ gaan ze op zoek naar het vakantiegevoel in de regio.