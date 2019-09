Extra onderzoek naar vernieuwing De Pas kan door

HEESCH - Zeven extra studies naar toekomstscenario's voor De Pas in Heesch kunnen van start. De benodigde 55.000 euro zijn beschikbaar gesteld. De gemeenteraad deed dat donderdag met gemopper.

Het debat ging over extra onderzoeksgeld voor een nieuw gemeenschapshuis in Heesch. Maar het ging óók over de greep die de raad als baas van de gemeente heeft op belangrijke projecten en op de besteding van gemeenschapsgeld.

Deze combinatie leidde tot een complex politiek debat. Alle partijen wilden de 55 mille beschikbaar stellen. Maar de vier oppositiepartijen wilden daaraan harde afspraken koppelen over de invloed van de raad op het verdere proces. De vier dienden daartoe een amendement in. Deze wijziging kreeg geen steun van de coalitiepartijen CDA, Lokaal en SP. Dit tot frustratie van met name Ellen Neelen (Progressief) en Ad Donkers (Blanco). Zij noemden het 'heel jammer' en 'heel raar' dat de raad niet als één blok ging staan voor meer invloed.

Vaart maken

Volgens wethouder Rein van Moorselaar is extra bemoeienis van de raad onnodig. Het zou ook extra tijd kosten, terwijl Van Moorselaar juist vaart wil maken. Om de raad tegemoet te komen, beloofde hij om al in december de uitkomsten te presenteren van de extra onderzoeken. En ook dat er daarna niet nóg eens extra geld nodig is: ,,Hier blijft het bij.''

Door deze toezegging kozen ook CDA en Lokaal vóór de 55 mille. De SP deed dat van meet af aan al. Van de vier oppositiepartijen stemde alleen D66 voor. VVD, Progressief en Blanco stemden vanwege de onzekerheid over een goede besteding tégen het extra onderzoeksgeld. Donkers: ,,Dat doet eigenlijk pijn want De Pas gaat ons aan het hart."

Zeven onderzoeken starten nu snel. Ze moeten volgens Van Moorselaar de 'ontbrekende puzzelstukjes' opleveren in de zoektocht naar een nieuw gemeenschapshuis. Hiervoor is al 197.000 euro aan onderzoeksgeld uitgegeven en de politiek baalt ervan dat er toch nog vragen open liggen.

Kleinere zaal