Extra stembureaus en een tijdslot voor posters plakken in Bernheze

HEESCH - Voor de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 17 maart richt Bernheze vanwege de coronamaatregelen 21 stembureaus in. Bij de laatste verkiezingen in 2019 waren dat er zestien.

Naast de vijf extra 'gewone’ stembureaus komen er in totaal nog zes extra stembureaus: drie voor vervroegd stemmen, twee voor het tellen van de stemmen die per brief zijn uitgebracht en een afgiftepunt voor briefstemmers die hun formulier niet per post willen opsturen.

Van het vervroegd stemmen kunnen alleen 70-plussers gebruikmaken op maandag 15 en dinsdag 16 maart. Zij kunnen hiervoor terecht in het gemeentehuis in Heesch, cultureel centrum Nesterlé in Nistelrode en cultureel centrum Servaes in Heeswijk-Dinther. Ook per brief stemmen kan alleen door 70-plussers.

Bemensing stembureaus is rond

De bemensing van de stembureaus heeft Bernheze rond gekregen, zei burgemeester Marieke Moorman maandagavond in de raadscommissie bestuur en strategie. Veel vrijwilligers hebben zich gemeld, zij krijgen allemaal een training. Ook maakt de gemeente zoals altijd gebruik van mensen die een uitkering ontvangen. Alles bij elkaar kan de gemeente beschikken over meer mensen dan er nodig zijn, maar de extra vrijwilligers houdt zij nog achter de hand.

Op de vraag van Lokaal of drie stembureaus voor vervroegd stemmen niet erg weinig is, antwoordde Moorman dat de gemeente hiermee aan de normen voldoet. ,,Het is al zeer ingewikkeld om dit allemaal te organiseren. We verwachten hiermee te voorzien in de behoefte.’’

Beplakken verkiezingsborden door partijen

SP en VVD vroegen naar het beplakken van de verkiezingsborden, dat de politieke partijen altijd gezamenlijk doen in de gemeentewerf in Nistelrode en dat gepland is voor komende zaterdag. Dat gaat door, maar de partijen moeten elk via e-mail een tijdslot reserveren tussen 8.30 en 12.30 uur. De gemeente kan de borden pas plaatsen als de vorst uit de grond is, meldt zij. Het is niet zeker of dat het geval is op de geplande datum van plaatsing: 25 februari.