Extra water voor de schapen

Normaal krijgen de schapen één keer per dag vers water, maar nu met de warmte, is een extra keer verversen geen overbodige luxe, vertelt Jans. ,,Normaal halen schapen het meeste vocht uit het gras, en drinken ze maar weinig bij. Nu met de hitte gaan ze hijgen om warmte kwijt te raken. Daarbij verliezen ze vocht. En dus hebben ze meer water nodig.” Dat ze nu een vacht van zo'n drie centimeter dikte hebben, lijkt misschien extra warm, maar is dat niet, vertelt Jans: ,,Kaalgeschoren zou hun huid verbranden. Daarnaast isoleert de vacht goed. in de winter isoleert de vacht warmte, in de zomer houdt het de schapen juist koeler. Dus nee, die vacht is niet zielig. Daarnaast zoeken ze elkaars schaduw op. Let maar eens op, soms is het net een peleton. Dan lopen ze met hun kop in de schaduw van het schaap ervoor. En ze wisselen regelmatig netjes van plek. Dan mag de voorste achter lopen.”