Extra wegwijzers moeten moois van Maashorst ook vindbaar maken

Toerist in eigen regio Gelukkig óók een klein beetje Vinex­triest­heid in walhalla tuinlief­heb­bers

11:30 Soms lijkt het wel hoe verder weg, hoe beter. In de eigen regio is er ook veel moois te zien. Vandaag: het allereerste bezoek van verslaggeefster Laura Romanillos aan de Tuinen van Appeltern. Over romantische tuinen en retestrakke. Over koddige nijlpaardbeelden en bouwmarktcombinaties met perkplanten.