Extreme hitte geen spelbreker: bewoners zorgcentrum Geffen verhuizen gewoon naar Oss

Voor de bewoners belooft het een bijzondere verhuisdag te worden. Al rond 07.00 uur worden de eerste senioren met hun spulletjes in een rolstoel naar dorpshuis De Koppellinck gebracht, aan de overkant van de weg. Daar wacht een gezamenlijk ontbijt, gevolgd door een dag lang vermaak met onder meer muzikanten en een bingo.

In de tussentijd worden alle meubelstukken en persoonlijke bezittingen naar De Wellen gebracht. Ook het personeel trekt dan vast naar Oss. Aan het eind van de middag vertrekken ook de ouderen met een taxibusje die kant uit.

Veel koeler dan in Geffen

De extreme hitte van de afgelopen dagen is voor BrabantZorg allerminst reden om van de verhuisoperatie af te zien. Een woordvoerder wijst er op dat de klimaatbeheersing bij de Wellen een stuk beter is dan in de Heegt. De bewoners zitten vanaf donderdag dus juist in een koelere omgeving dan nu het geval is.

De huidige appartementen van De Heegt dateren van 1990. Ze zijn verouderd en niet optimaal ingericht voor het verlenen van intensieve zorg. Daarom is een grote renovatie broodnodig. De Heegt slaat bovendien een andere koers in. De instellingskeuken en de eetzaal De Gasterij verdwijnen. In plaats daarvan komen er twee huiskamers met elk een eigen keuken, waar met bewoners gekookt wordt. Naar verwachting zit het werk er in januari 2021 op.

Vertraagd door corona

Aanvankelijk zouden de Geffense bewoners al in mei verhuizen naar een leegstaande afdeling van de Wellen. BrabantZorg koos er toen echter voor om de ruimte in te zetten voor de zorg van coronapatiënten, om zo de ziekenhuizen te ontzien. Een paar maanden later komt de verhuizing deze week dus alsnog op gang.