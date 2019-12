Familie Niels Janssen deelt foto's na zware mishandeling in Schaijk: ‘Als je iets hebt gezien, twijfel niet’

Video Weer autobrand in Oss, deze keer in Loovelt­laan

9:37 OSS - In Oss is even na middernacht een auto in brand gevlogen. De auto stond in een buurtweg geparkeerd tussen basisschool De Polderhof en woningen aan de Looveltlaan in de wijk Ussen. Oss wordt al tijden geteisterd door een onbekende die auto's in brand steekt.