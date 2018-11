Familie van overleden Sjors (22) uit Gemert is op zoek naar auto en nieuwe aanwijzingen

Sjors van Berlo (22) werd op vrijdag 19 oktober dood gevonden in de Maas bij Megen, nadat hij ruim zes dagen vermist was. De familie sluit een misdrijf of ongeval niet uit. ,,Hoewel er geen sporen van geweld op zijn lichaam zijn gevonden, sluiten we niet uit dat Sjors iets overkomen kan zijn”, zegt vader Bertus van Berlo. Daarom is de familie naarstig op zoek naar de donkergrijze Dacia MCV Logan. ,,Mogelijk vinden we nieuwe sporen, die ons meer duidelijkheid geven over de wijze waarop Sjors is overleden. Sjors sliep ook regelmatig in zijn auto. Misschien heeft iemand hem gewekt en de auto afhandig gemaakt.”

‘Geen misdrijf’

De politie laat in een reactie weten, dat zij niet uitgaan van een misdrijf. ,,Wij hebben geen redenen om onze visie op het overlijden van Sjors van Berlo te wijzigen", zegt een woordvoerder. ,,Er is onderzoek verricht waaruit geen enkele aanwijzing voor een misdrijf is gebleken. Er is twee keer actief op en in de Maas gezocht naar de auto. Helaas zonder resultaat. Omdat we echter geen concrete indicaties hebben waar de auto is en of die überhaupt in het water ligt, gaan we pas weer verder zoeken als er nieuwe aanwijzingen komen.”

Volledig scherm Dacia MCV Logan van Sjors van Berlo © Familie van Berlo