Familiebedrijf Hendriks SGR verhuist naar randje Berghem

Aan de Nieuwe Steeg heeft Hendriks SGR -niet te verwarren met Hendriks Bouw- een perceel van ruim een halve hectare gekocht voor de bouw van het eerste energieleverende bedrijfspand van Berghem. ,,Verduurzaming van onroerend goed is een belangrijke poot van ons bedrijf. Dat willen we zelf nadrukkelijk uitdragen op deze plek. De bedoeling is dat we genoeg duurzame energie opwekken om in de totale energiebehoefte van onze activiteiten te voorzien. Dus inclusief die van de bedrijfswagens en materialen waarmee we werken.”