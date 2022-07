Fantastival in Oss zorgt met onvervalst straattheater en variatie aan optredens voor een ‘Happy’-gevoel

De absolute ster van deze show is ze. Onverwacht. Onbedoeld ook. En zeker onvervaard in haar doen en laten. De 9-jarige Filippa danst, springt en acteert in de grotendeels geïmproviseerde pleinvoorstelling Social Salto dat het een lieve lust is. En als klap op de vuurpijl maakt de jonge Nijmeegse deel uit van een driedubbele, menselijke ‘bok’ die ze samen met de eveneens uit het publiek geplukte volwassen Gina Bakker en Oscar Jansen maakt. De Hongaarse aanstichter van al dit geinigs - de zichzelf ‘streetclown’ noemende Imre Bernath - kan met een gerust hart gaan bokspringen. Inclusief salto. Wat rest is een kletterend applaus. En een lolly voor Filippa.