FC Laminaat wint succesvolle coronaproof editie Lithse kwis

’s Morgens konden de quizboeken via een drive through worden opgehaald of als PDF worden gedownload. De teams én organisatie waren verdeeld over verschillende locaties, zodat er niet te veel mensen in één ruimte zaten. Op 21 december ging de opdracht ‘Bubble Shooter’ al online, wat in een week tijd bijna 17.000 keer werd gespeeld door de deelnemers.