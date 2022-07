Feest en protest op maisfeest Høken & Hakselen: ‘In het land van hoeren en kaas, daar zijn boeren de baas’

Grootser dan ooit

Snollebollekes

Tot het gaatje gaan

,,Schijt hebben aan regels. Want je kunt het eens of oneens zijn; napraten of wantrouwen; uitlachen of buiten gooien. Maar wat je niét moet doen, is ze negeren. Want ze laten zich altijd gelden. Ze werken. Ze feesten. Ze zuipen. Ze vreten, ze høken en nøken. Met hun trekkers komen ze overal. En waar sommigen hen zien als de gekken, zien wij ze als aanvoerders. Want in het land van hoeren en kaas, daar zijn de boeren de baas”, aldus de boerenorganisatie van Høken & Hakselen.