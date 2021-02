Feeststemming bij Lithse Kwis op Wielen: ‘Even lekker een middag eruit en iets leuks doen’

Waar de normale Lithse Kwis best pittig kan zijn, is deze variant vooral leuk. ,,Je moet een beetje geluk hebben”, vertelt organisator Eva van Sonsbeek. Zo kun je bij de knikkerbaan die de Maas voorstelt, compleet met pont, sluizen en snoek, nóg zo slim zijn, als je de pech hebt dat een draaiend poppetje jouw knikker nét een zwieper geeft, komt ‘ie gewoon in het ‘0-punten kistje’. Een wc-rol in een afvalmand werpen is een leuke knipoog naar het hamsteren, maar nog best lastig.

Open dag

De tour begint koud en mistig, maar rond de middag komt de zon door. Gelukkig voor team ‘Sjees’; zij rijden in een auto met open dak. Achterin zitten twee meisjes ingepakt in slaapzakken. ,,Jullie zijn niet versierd!”, roept Van Sonsbeek naar een team. ,,Dat kost jullie tien punten.” De deelnemer die op de passagiersstoel zit grapt dat hun ballonnen die nacht zijn gestolen. Wél leveren ze voor tien punten een ei in dat ze eerder hebben meegekregen.

Feeststemming

In elke auto heerst feeststemming. Door de versiering en opdrachten, maar vooral door het feit dat er weer iets te doen is. ,,Heel erg leuk georganiseerd dit”, vindt Wendy van Alem. ,,Even lekker een middag eruit en iets leuks doen.” Ze positioneert haar team in de auto voor twee enorme spiegels waar ze een ‘autoselfie’ moeten maken. De normale Lithse Kwis in december ging digitaal door, maar dit is een extraatje vertelt Van Sonsbeek. ,,Je moet gewoon kijken naar wat wél mogelijk is. Een beetje gekkigheid. Ik hou ervan.”

Steun voor horeca

Bij verschillende horecapunten onderweg kunnen teams met Lithse Kwiskorting een hotdog, erwtensoep of friet eten. Bij Het Raadhuis in Lithoijen staat zelfs een mobiele high tea op het menu. Maaike Smits neemt de bestellingen op en haar collega’s brengen de lekkernijen naar de geparkeerde auto’s. Smits: ,,Het is heel fijn dat je weer contact hebt met veel mensen. We zijn wel open voor afhaal, maar zo’n dag als dit brengt de horeca ook op een andere manier onder de aandacht. Heel leuk dat dit op deze manier georganiseerd wordt.”

Volledig scherm Bij de knikkerbaan was het vooral een kwestie van geluk hebben. Cor van Sonsbeek kijkt of er niet vals wordt gespeeld. © Linda van Doorn/BD