Felicitaties voor diamanten paar Enckevort in Oss

Recent kreeg het echtpaar een felicitatiebezoek van de burgemeester van Oss, Wobine Buijs-Glaudemans. ,,We hebben elkaar leren kennen op straat", vertelt Harry (85) over de eerste ontmoeting met Lenie (83). ,,Ik woonde vroeger in een dorp naast het dorp waar mijn vrouw woonde. Omdat er verder niks te doen was in het dorp, gingen we op zondagavond altijd rondhangen. En zo leerde ik Lenie kennen. Al had ik haar wel al eerder ontmoet. Ze was immers bevriend met een vriendin van mijn broer." Lenie heeft lange tijd in de huishouding gewerkt en later in een schoenenzaak. Een jaar na het huwelijk stopte ze daarmee. Harry is een aantal jaar werkzaam geweest in de levensmiddelengroothandel. In 1970 is hij aan de slag gegaan bij de Universiteit Nijmegen. ,,Ik ben daar gestopt als hoofd van de facilitaire dienst", vervolgt Harry. ,,Nu vermaken we ons met onze hobby's. Mijn vrouw leest graag en ik houd me bezig met postzegels en computeren. De computer zie ik elke dag. We zijn heel tevreden."