Felle discussie op autoloze pont Megen; veermannen voeren actie voor behoud eigen cao

Vakbond in actie: alleen fietsers mogen mee met pont Me­gen-Appeltern

MEGEN/LITH - Het arbeidsconflict bij de Maasveren leidt maandag tot een eerste gevoelige actie van schippers. Deze dag worden alleen fietsers en voetgangers overgezet bij het veer tussen Megen en Appeltern. Auto's moeten omrijden over Ravenstein of gebruikmaken van een van de andere veren over de Maas.

6:01