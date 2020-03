Felle kritiek op gebrek aan goedkope huizen in plan Oijense Zij Noord

OSS - De Oijense Zij Noord wordt vooral een wijk voor kapitaalkrachtige inwoners. Dat verwijt slingerde de SP donderdagavond naar het hoofd van wethouder Joop van Orsouw. Van de 220 nieuwe huizen die er worden gebouwd vallen er maar 33 in de sociale huursector en 30 in het goedkope koopsegment.

De plannen voor de Oijense Zij Noord dateren van 2012, toen het nog volop crisis was op de woningmarkt. In die periode werden de afspraken met grondeigenaren en projectontwikkelaars gemaakt over de invulling van het gebied aan de noordkant van Oss. Die afspraken wijken fors af van de norm die de gemeente Oss hanteert voor de percentages goedkope koop- en sociale huurhuizen. Eigenlijk had meer dan de helft van de woningen in de betaalbare categorie moeten vallen.

SP-raadslid Adri Geerts trok donderdag fel van leer. ,,De gemeente heeft hier tachtig procent van de grond in handen en nog slaagt de wethouder er niet in om genoeg betaalbare huizen in het plan te krijgen. Wat heeft het voor zin om normen in een woonvisie vast te leggen als ze bij de eerste de beste gelegenheid worden geschonden.”

Vertraging

Volgens Van Orsouw kan hij moeilijk terugkomen op afspraken die zijn voorganger heeft gemaakt. ,,Als we dat wel doen zal dat sowieso financiële consequenties hebben. Daarnaast loopt het plan verdere vertraging op. We hebben het al snel over een halfjaar.” Een meerderheid van de gemeenteraad stemde daarom voor goedkeuring van het bestemmingsplan. Maar niet de SP. ,,Voor het eerst sinds mensenheugenis zal de SP tegen een bestemmingsplan voor woningbouw stemmen", verklaarde Geerts. ,,De reden is dat hier voornamelijk dure en middeldure koopwoningen komen.”