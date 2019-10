Felle uitslaande brand in supermarkt en meubeulzaak Oss: ‘Hier blijft niets van over’

OSS - In een supermarkt en een meubelwinkel aan de Willibrordusweg in Oss is woensdag kort voor 05.00 uur brand uitgebroken. Beide panden stonden in lichterlaaie en dat zorgde voor veel rookontwikkeling.

De brand woedt in de panden van supermarkt Rene Van Lent en in het pand waar meubelzaak De Vitrinefabriek is gevestigd. Volgens een oud-brandweerman die ter plaatse is, is de brand ontstaan in de supermarkt.

De hulpdiensten kwamen onder andere met hoogwerkers en ladderwagens ter plaatse om de brand te blussen. Het sein brand meester is nog niet gegeven.

Privéspullen op zolder

Eigenaar van de Vitrinefabriek, Marcel van Leeuwen, is ontdaan door de brand. ,,We hebben dit pand anderhalf jaar geleden opgeknapt. Op de zolder liggen privéspullen, ook van mijn collega die middenin in een verhuizing zit. Die spullen hebben emotionele waarde. Dat we die kwijtraken, is het ergste.”

Volgens Van Leeuwen zijn beide panden, dat van hem en dat van buurman Rene van Lent, niet meer te redden. ,,Dit brandt als een fakkel. Daar blijft niets meer van over. Ik vind het ook zo erg voor de buurman. Rene stopte zijn ziel en zaligheid in de winkel. Mensen kwamen dan ook van heinde en verre boodschappen bij hem doen. Dit is echt een aderlating voor veel mensen.”

Nostalgie

Beide winkels liggen middenin een woonwijk. Volgens een buurman verliest de straat zijn nostalgie door de brand. ,,Het pand waar de supermarkt in zit is oud. Dat gaat nu verloren.” In dat pand zaten eerder Drogisterij van der Doelen en de sportzaak van Herman Teeuwen gevestigd.

De brand trekt veel bekijks en buurtbewoners maken zich ook zorgen over asbest. ,,De rook kwam over mijn schuur heen. En als je vlokken op je tuintafel ziet liggen, weet je eigenlijk al genoeg", laat de buurman weten.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is nog onduidelijk. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.

Volledig scherm Felle uitslaande brand in winkelpand Oss © Foto Mallo / Gabor Heeres

Volledig scherm Felle uitslaande brand in winkelpand Oss © Foto Mallo / Gabor Heeres

Volledig scherm Felle uitslaande brand in winkelpand Oss © Foto Mallo / Gabor Heeres