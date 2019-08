Festival Living Statues in Oss: 'Schmink blijft goed zitten, maar die plaksnor zou kunnen verschuiven'

Drukte en dorpse gezellig­heid bij Macharense kermisfees­ten

25 augustus MACHAREN - Dan doen we het maar zelf! Met dat idee ging een viertal Macharenaren na de laatste gemeentelijke kermis van 2018 aan de slag met het organiseren van een eigen 'dorpsfeest met kermisthema'. Deze zaterdag blijkt dat de dorpsbewoners het initiatief massaal omarmen: na een drukbezocht straatfeest in de Dorpstraat als traditionele opening zitten vanaf een uur of vijf een kleine driehonderd 'hongerigen' te mummelen bij de allereerste kermis-BBQ.