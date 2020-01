Fien Kraanen: ‘Ik zie misschien wel dingen die anderen dan weer niet zien’

'Is ze nou juf of fotograaf?", vraagt een van de kinderen in haar klas. Het berichtje uit de krant met de prijswinnende foto prijkt op de prikbord in groep 5-6 van Jenaplanschool De Sterredans in Nijmegen. Juf Fien, geboren en getogen in Oss, staat 2,5 dag per week voor 'De Vossen'. Op school is het nieuws over haar fotoprijs het gesprek van de dag.