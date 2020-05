Fietsend echtpaar botst tegen elkaar op rotonde in Oss, fietsster gewond naar ziekenhuis gebracht

Drie scholen SAAM tóch hele dagen les na klachten

15:58 Scholengroep SAAM, goed voor 27 basisscholen in de regio Oss en Uden, gaat sommige scholen tóch niet elke dag les laten geven. De SAAM-scholen zouden álle kinderen álle dagen les geven, maar laat de scholen nu zelf kiezen of ze dat willen. In ieder geval de Pius X in Oss kiest er op het laatste moment voor om hele dagen les te geven, maar niet alle dagen.