Fietsendief loopt direct in de handen van de politie in Oss

Zaterdag géén gratis compost ophalen; landelijke dag schuift door

15:08 OSS/UDEN - Het coronavirus dwarsboomt ook de Landelijke Compostdag. In tal van gemeenten zouden inwoners aanstaande zaterdag gratis compost kunnen ophalen. Nu volgt de annulering. Oss weet nog niet of de dag later dit jaar wordt ingehaald. In Uden mikken ze op de zaterdagen 3 en 10 oktober.