Fietsendief opgepakt in Oss

Surveillerende agenten zagen 's nachts twee mannen op de Cereslaan. Beide mannen waren donker gekleed. Eén man fietste hard weg toen hij de agenten zag. De man kon kort daarna staande worden gehouden. Hij kon zich niet legitimeren en had geen vaste woon- of verblijfplaats. Fouillering leverde diverse inbrekerswerktuigen op. De man is daarop aangehouden. Op het politiebureau bleek dat de man ook pepperspray in zijn bezit had. De fiets die de man bij zich had is in beslag genomen. Vermoedelijk is de fiets gestolen.