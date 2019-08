Fietsendief rijdt zich klem op binnenplaats van politiebureau in Oss

UPDATE ’Wethouder Geers heeft integer gehandeld’

29 augustus DEN BOSCH - Wethouder Roy Geer van ruimtelijke ordening in Den Bosch heeft integer gehandeld in het bouwplan op de voormalige locatie van discotheek De Dorsvlegel in Vinkel. Er is geen sprake van schijn van belangenverstrengeling en nader onderzoek is dan ook niet nodig. Dat concludeert burgemeester Jack Mikkers nadat hij zelf, op verzoek van 50PLUS, een onderzoek gedaan heeft.