Fietsenstalling bij station Oss dreigt na zes jaar op slot te gaan

Heet op school? Ja! Lastig dat je lijf zo plakt, maar sloom? Túúrlijk niet!

7:01 OSS - Op veel basisscholen is de hitte niet te harden. Niet voor leerlingen. niet voor leraren. Maar die kinderen duiken rustig nog de zandbak in hoor. Alleen die concentratie. ‘Je stopt er van alles in, maar er blijft niks hangen’.