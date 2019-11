Fietser botst met auto in Oss

Column Lege ruimte in Osse centrum: maak armoedepop-up

12:12 Morgen begint december en iedereen heeft koopkoorts. Met black friday-stuipen. Is er in al die leegstand in het Osse centrum niet een mogelijkheid om aandacht te besteden aan armoede? Kunst is leuk hoor, maar er met honger naar kijken niet. Ik mis een plek waar scholen op bezoek kunnen komen voor les in armoede en solidariteit. Noem het pop-up, als dat helpt.