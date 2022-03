Fietser gewond bij ongeval op kruising in Oss

Nieuwe brugklas­sers: Hooghuis dik in de plus, Maasland­col­le­ge behoorlijk in de min

OSS - Met de locatie Mondriaan College in Oss als de grootste stijger, zit Het Hooghuis dik in de plus: de scholenkoepel verwelkomt komend schooljaar 942 nieuwe brugklasleerlingen. Vorig jaar ontving de koepel er 887. Het Maaslandcollege levert behoorlijk in.

15 maart