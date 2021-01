Fietser om het leven gekomen bij aanrijding met auto in Oss

Theaters in Oss, Uden en Veghel krijgen 50.000 euro coronas­teun vanuit provincie

21 januari DEN BOSCH - Theater de Lievekamp in Oss, Markant in Uden en de Blauwe Kei in Veghel krijgen elk 50.000 euro extra vanuit de provincie. Het geld is bedoeld om de klappen van de coronasluiting op te vangen.