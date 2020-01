Fietser schrikt van tegenligger en belandt in sloot in Lith

IBN in Oss, Uden en Veghel hielp 120 mensen in 2019 aan een passende baan

14:11 UDEN/VEGHEL/OSS - In totaal 120 mensen hebben vorig jaar een passende baan gevonden dankzij IBN, in samenwerking met gemeenten en UWV. Zij zijn in dienst gekomen bij een andere werkgever of zij hebben bij IBN een dienstverband gekregen voor onbepaalde tijd.