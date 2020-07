Fietsers in centrum Oss gaan ondanks verbod al halfjaar praktisch vrijuit

Oss begon weliswaar fanatiek met de handhaving in de binnenstad, met in juli 2019 direct 38 bekeuringen. Een jaar later blijkt dat echter bijna de helft van het totaal tot nu toe. In de maanden die volgden, kwam het aantal boetes nooit meer boven de 13. Sinds eind januari van dit jaar werd überhaupt nog maar één boete uitgeschreven, blijkt uit cijfers van de gemeente zelf. Dat was in maart. In het eerste jaar na de invoering werden zo in totaal nog geen honderd mensen bekeurd voor overtreding van het fietsverbod. Het gaat om 50 fietsers en 43 brommerrijders.