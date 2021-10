Fietsers in gedrang door betonnen richel op viaduct A50 tussen Schaijk en Herpen: ‘Levensgevaarlijk!’

Het is veelzeggend dat het paaltje dat bestuurders waarschuwt voor de nieuwe rijbaanscheiding over het viaduct al in de eerste week aan stukken is gereden. Het ding is provisorisch opgelapt. De kans is groot dat het snel weer kapot gaat. Doordat brede voertuigen niet meer kunnen uitwijken op de linker weghelft, worden ze gedwongen om deels over de fietsstroken te rijden. Fietsers komen daarbij in het gedrang.