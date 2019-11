Fietsster gewond aan hoofd bij aanrijding met auto in Oss

Oss op z'n smalst, expositie en boekje over 't Gengske: ‘Het Tinder van onze tijd’

15:08 OSS - In het Stadsarchief Oss is tot eind januari een nieuwe tentoonstelling zien: ‘Oss op z’n smalst, de geschiedenis van ’t Gengske’. Hierbij is voor vijf euro een gelijknamig boekje te koop, geschreven door oud-stadsgids Jan Ulijn. ,,Voor ons was 't Gengske wat Tinder is voor de jongeren nu.”