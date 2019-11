Fietsster gewond aan hoofd na valpartij bij gemeentehuis in Oss

Uit eten met kerst? In Oss en Uden zitten de meeste restau­rants al vol

8:00 OSS/ UDEN Klassieke hazenpeper met puree van knolselderij met in biet en whisky gemarineerde zalm vooraf? Pak het kookboek maar, want bij het restaurant waar het op het menu staat, Op de Poort in Megen, is geen tafel meer te krijgen met kerst. Net zomin als bij veel andere restaurants in de regio