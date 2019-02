Fietsster gewond na aanrijding in Oss

Nederlands kampioen Laurens Wilms(16) helemaal gek van judo: ‘ik kan dagenlang naar filmpjes kijken’

18:20 OSS - Het nieuwe jaar was nog maar net begonnen, toen Laurens Wilms uit Oijen deze maand eerste werd op het Open Nederlands kampioen judo (klasse onder 18 jaar en tot 55 kilogram) in Eindhoven. Maar het leek de judoka niet te gaan om de gouden medaille die hij kreeg omgehangen, maar vooral omdat hij beter was geworden dan op het vorige toernooi.