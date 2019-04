Fietsster naar ziekenhuis na aanrijding met automobiliste in Oss

Geheim ‘diamanten echtpaar’ Reijnders uit Oss is geven en nemen bij lief en leed

7:48 Het was maandag een bijzondere dag voor Martien Reijnders en Annie Reijnders-Van den Berg. Het koppel vierde dat het precies zestig jaar geleden is dat ze elkaar eeuwige trouw beloofden. Het was op de ijsbaan aan de Rusheuvel in Oss toen de nu 83-jarige Martien en de nu 81-jarige Annie elkaar voor het eerst zagen.