Fietsster naar ziekenhuis na botsing op rotonde in Oss

VIDEO Opnieuw ongeval op berucht kruispunt in Oss, vrouw belandt met auto in greppel

14 september OSS - Een vrouw is dinsdagmiddag rond 13.50 uur met haar auto in een greppel langs de weg beland in Oss. Bij het kruispunt van de Huizenbeemdweg en Gewandeweg ging het mis. Het kruispunt is berucht, want dit is niet het eerste ongeval dat daar plaatsvindt.