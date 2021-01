Fietsster om het leven gekomen bij aanrijding met auto in Oss

Politici zien versnelde aanpak voor ‘Hof van Heesch’ wel zitten

20 januari HEESCH - De politiek in Bernheze steunt de versnelde procedure voor beoordeling van de twee bouwplannen op en achter de Shell-pomp aan 't Dorp in Heesch. Ze zien er zelfs voordelen in voor omwonenden die bezwaren hebben.