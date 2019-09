Fietsster valt hard op berucht kruispunt in Oss als ze uitwijkt voor andere fietser

Pont tussen Oijen en Alphen vaart weer na spoedrepa­ra­tie aan afgebroken klep

16:50 OIJEN/ALPHEN - De veerpont tussen Oijen en Alphen is weer in de vaart. Een klein etmaal nadat een oprijklep van het veer afbrak, is alle schade hersteld. ,,Voorlopig houden we hem extra goed in gaten.”