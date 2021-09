Fietstunnel onder drukke singels centrum Oss is peperduur en nauwelijks in te passen

De Osse politiek worstelt al jaren met de opstoppingen op de singels ten noorden van het centrum. Vooral tijdens de spits is er geen doorkomen aan. Een van de flessenhalzen is de kruising met de Koornstraat. Daar ligt een rotonde die feitelijk te klein is voor de grote hoeveelheid verkeer. Het feit dat er behalve auto's ook veel fietsers gebruik van maken, bemoeilijkt de doorstroming nog eens extra. In de discussie over een noordelijke randweg -die de druk op de singels maar zeer beperkt zal verlichten- kreeg de wethouder het verzoek van verschillende partijen om te onderzoeken wat een fietstunnel in de Koornstraat zou kosten.