Fietsverbod centrum Oss gaat in op 1 juni

Het fietsverbod verdeelt zowel ondernemers als bezoekers in het centrum. Tegenstanders vrezen dat er zonder fietsers minder reuring in de stad is. Voorstanders wijzen vooral op de veiligheid. Dat laatste is voor verantwoordelijk wethouder Joop van Orsouw de belangrijkste reden om het verbod in de voeren. De bestuurder lost daarmee een belangrijke verkiezingsbelofte in. ,,Wij horen van heel veel mensen dat ze zich niet veilig voelen in ons centrum", zegt Van Orsouw. ,,Dat ze hun kinderen aan de hand moeten houden omdat die anders van de sokken worden gereden. Dat willen we niet meer hebben. Bovendien heeft het toestaan van fietsen het centrum niet de gehoopte impuls gebracht.”

De gemeente heeft 25.000 euro klaarliggen voor communicatie en bebording om het aanstaande verbod bekendheid te geven. Zo komt er een betaalde campagne op Facebook. In de eerste maand na invoering worden er door handhavers alleen nog waarschuwingen uitgedeeld. Vanaf 1 juli volgen boetes. Van Orsouw wil een speciale camera in het centrum laten plaatsen waarmee scooterrijders die het verbod overtreden automatisch op de bon worden geslingerd. Eerder werd een leegstaand winkelpand aan De Wal al omgebouwd tot fietsenstalling. Het verbod geldt straks tussen 11.00 en 18.00 uur. Op koopavonden is dat tussen 11.00 en 21.00 uur. Een uitzondering wordt gemaakt voor mensen met een beperking. Zij mogen met een scootmobiel, duofiets of driewieler nog wél de stad in. Ook blijven de stalen fietsbeugels, de zogeheten nietjes, gewoon in de stad staan. Met de fiets aan de hand mogen bezoekers immers ook na 1 juni nog gewoon de stad in.

Parkeren op de schop

Ook voor bezoekers die met de auto naar het centrum komen verandert er deze zomer het nodige. Op 1 juli gaat namelijk het nieuwe parkeerbeleid van de gemeente in. De proef ‘Shop maar raak voor een knaak’ loopt dan af, het dagtarief gaat terug naar 4 euro. Voor de meeste bezoekers van de binnenstad verandert echter niets. Het tarief voor de eerste vier uur blijft namelijk gehandhaafd op 2,50 euro. Een plekje achter het gemeentehuis is vanaf 1 juli het eerste halfuur gratis. Later in het jaar wil Oss gaan werken met kentekenparkeren.

Met een ingezonden brief reageert centrummanager Jack van Lieshout - op persoonlijke titel - op het aanstaande fietsverbod. Die is hieronder te lezen.

Het is één van de meest controversiële onderwerpen in Oss: het fietsen in het centrum. Vanaf de start van de fietsproef op 28 maart 2014 roerden vooral tegenstanders stevig de trom over de overlast en de onveiligheid. Ook nadat de proef, na een positieve evaluatie, werd omgezet in een definitieve regeling bleven de tegenstanders zich danig roeren. Enkele oppositiepartijen maakten dankbaar gebruik van dit onderwerp ten tijde van de laatste gemeenteraadsverkiezingen door op een fietsverbod aan te sturen.

Toegegeven: het toestaan van fietsers kent voor- en nadelen. Dat is niet anders dan met scootmobielen. Centrumbezoekers en centrumondernemers zijn verdeeld. Een fietsverbod gaat, nee moet er nu komen! Het maakte immers onderdeel uit van de verkiezingsbelofte van politieke partij Beter Oss van wethouder Joop van Orsouw en het behoorde tot zijn buit bij de coalitieonderhandelingen.

Op 20 februari van dit jaar bezocht een delegatie van wethouders en beleidsmedewerkers uit middelgrote Brabantse gemeenten het centrum van Oss. Even na twee uur startte vanuit de Peperstraat een rondleiding door het centrum op een voorjaarsachtige en gezellig drukke woensdagmiddag. De afgevaardigde uit Bergen op Zoom liet de aanwezigen horen dat in die stad, in navolging op vele andere steden, binnenkort fietsen in hun centrum werd toegestaan. Rond kwart over twee aangekomen op de Heuvel maakte ik wethouder Van Orsouw attent op een bumper-klevende goudkleurige scooter achter een auto van een handhaver. Kordaat als ik hem ken sprak de wethouder de handhaver hierop aan. Met zijn reactie ‘dat niet werd ingegrepen zolang er geen fietsverbod was’ liet deze ‘handhaver’ een zeer verontwaardigde wethouder achter. Op het drukke Walplein kon wethouder Van Orsouw later alleen maar beamen dat de vele wandelaars, fietsers en fietsers met de fiets aan de hand in prima harmonie zich door het centrum bewogen.

Een fietsverbod gaat, nee moet er nu komen! De wethouder is niet gevoelig voor de vraag die ik hem persoonlijk heb voorgelegd: ‘kan het centrum van Oss zich deze maatregel vandaag de dag nog wel permitteren?’ Als het gaat om winkelen heeft het centrum van Oss het momenteel heel erg lastig en dan vertel ik niets nieuws. Centrumbezoekers komen vooral nog voor gerichte boodschappen waarbij de fiets een handig vervoermiddel blijkt te zijn naar bijvoorbeeld de Hema, Blokker, C&A, Kruidvat of speciaalzaken. Ik vraag mij hardop af als straks niet meer gefietst mag worden naar bijvoorbeeld het Kruitvat op de Heuvel, maar met de fiets aan de hand gelopen moet worden vanaf de Kruistraat, deze bezoekers niet zullen gaan kiezen voor het Kruidvat in Ussen?

Hier ging het mis bij de invoering van de fietsproef: onvoldoende voorlichting, vooral naar scholen, over ‘de fietser als gast’ en onvoldoende toezicht en handhaving. Nadat de proef, op basis van positieve ervaringen, definitief werd doorgezet nam handhaving en toezicht nog verder af. Vooral jakkerende scooterrijders zagen en zien nog steeds hun kans schoon om het centrum te kiezen om van a. naar b. te rijden.

Hier gaat het mis bij het invoering van het fietsverbod: onvoldoende en géén structurele inzet van toezicht en handhaving. Natuurlijk zal bij de invoering op de beoogde datum van 1 juli symbolisch gewaarschuwd en later geverbaliseerd gaan worden. Maar hoe snel zal dit weer vervallen tot het huidige droevige niveau? Je moet echt naïef zijn om ervan uit te gaan dat met de huidige middelen en inzet van toezicht en handhaving we vanaf 1 juli voorgoed verlost zijn van fietsers en scooterrijders. Dit tot groot ongenoegen van de tegenstanders van het fietsen in het centrum. De controversiële discussies over dit onderwerp zullen nog tot in lengte van dagen voortduren met het centrum van Oss als de grote verliezer.