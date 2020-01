Fietsverbod centrum Oss: nét geen honderd boetes in eerste half jaar

Man met zwaar letsel naar ziekenhuis na mishande­ling in Nistelrode

7:14 NISTELRODE - Op het Kantje in Nistelrode is vannacht een man zwaar mishandeld. Dat gebeurde rond 1.40 uur, na afloop van het evenement Partyrush. Het slachtoffer is met zwaar letsel overgebracht naar het ziekenhuis, meldt de politie.